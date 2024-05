Kharkiv - i russi scatenano l' inferno | attacco coi dron - immagini impressionanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Almeno 4 feriti, tra cui un bambino, in un raid disu Khakriv, in Ucraina. Colpite infrastrutture civili del quartiere Osnovyansky. Diversi edifici in fiamme con i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. L'esercito ucraino ha fatto sapere di aver abbattuto 13i d'Shahed-131/136 e quattro missili guidati antiaerei S-300. Tutti i lanci sono stati effettuati dalla regione di Belgorod nella Federazione russa.