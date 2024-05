Juve a Roma sognando di staccare il pass Champions

Roma-Juventus è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni , pronostici , diretta tv, streaming . La lotta per la qualificazione alla Champions League si è ravvivata grazie al posto in più conquistato tramite il ranking UEFA ed al ... Continua a leggere>>

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 maggio - Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ... Continua a leggere>>

roma-juve, in palio c’è l’ingresso in Champions: stasera all’Olimpico sfida ad alta tensione - Giornata di sfide decisive oggi per la Champions e per la salvezza. Il big match all'Olimpico. Il Milan affronta il Genoa e la maledizione del Sassuolo colpisce ancora una volta l'Inter ... Continua a leggere>>

Di Giovambattista: "La roma con la juve se la gioca" - Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio, ha parlato della sfida tra roma e juve sulla stessa emittente: “Sono convinto che con la juve la roma se la giochi. Sembra ... Continua a leggere>>