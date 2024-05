Jesolo Vede l' avversario a terra | Niccolò - 8 ann - si ferma mentre sta per fare gol

(Di domenica 5 maggio 2024)(VENEZIA) - Stava per far gol, ma si è accorto che un giocatore dell?altra squadra era ae non stava bene: ha lasciato lì il pallone ed è corso dal...

jesolo. Vede l'avversario a terra: Niccolò, 8 anni, si ferma mentre sta per fare gol - jesolo (VENEZIA) - Stava per far gol, ma si è accorto che un giocatore dell’altra squadra era a terra e non stava bene: ha lasciato lì il pallone ed è corso dal “collega” per sincerarsi delle sue ... Continua a leggere>>

Tra musica, arte e divulgazione scientifica: torna a jesolo il festival Aqua - Dal 15 al 29 giugno incontri in riva al mare all’alba e al tramonto: tra gli ospiti Vincenzo Schettini, Mogol, Paolo Borzacchiello, Francesco Costa, Debora Villa, Manuel Agnelli, Paola Turci ... Continua a leggere>>

Festival Aqua a jesolo: musica, poesia, parola e pensiero in riva al mare - Seconda edizione a jesolo per il Festival “Aqua – La filosofia del mare ... ci porta questa volta alla scoperta dell’energia in un viaggio tra terra e mare, in cui non mancheranno sorprese soprattutto ... Continua a leggere>>