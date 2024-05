Itinerari di viaggio insoliti in Grecia | alla scoperta di Alessandro Magno

(Di domenica 5 maggio 2024) Life&People.it Viaggiare indioggi è ancora più appetibile, grazie a nuovituristici dedicati, ai musei e siti archeologici che raccontano la storia del conquistatore macedone, della sua famiglia e del suo sontuoso e potente regno. Chi èricerca di unin, lontano dalle rotte tradizionali delle isole, ormai iper affollate durante la stagione estiva, può trovare una magia nuova in questa isola che un tempo era fulcro del primo impero della storia occidentale. Il punto di arrivo ideale è la città di Salonicco da cui partono numerosi tour organizzati oppure è possibile affittare un auto per affrontare unnella storia. Visitare Pella La prima ...

Ecco quali ristoranti apriranno a Roma a Maggio, elenco completo: tutti gli indirizzi - Ecco quali ristoranti apriranno a Roma a Maggio, elenco completo: tutti gli indirizzi - Ecco i nuovi ristoranti che apriranno a Roma a maggio 2024, tutti gli indirizzi e le specialità proposte. Elenco completo.

Cinzia Benzi, la signora delle bollicine - Cinzia Benzi, la signora delle bollicine - Senza dubbio la Francia con le regioni vitivinicole di Champagne, Alsazia, Borgogna, Loira e Jura rappresentano il 29 per cento di questo 45 per cento, le cantine rimanenti sono in Spagna, Gran ...

Norwegian Cruise Line, in arrivo 101 itinerari in giro per l’Europa con tantissimo divertimento adatto a tutta la famiglia - Norwegian Cruise Line, in arrivo 101 itinerari in giro per l’Europa con tantissimo divertimento adatto a tutta la famiglia - Anche per questa stagione 2024 la compagnia di navi da crociera Norwegian Cruise Line è pronta a ripartire verso ben 101 porti che toccheranno le isole greche, il Nord Europa e la costa atlantica. An ...