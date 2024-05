Italiano arrestato a Miami - la madre | A rischio suicidio Tajani sollecita autorità Usa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 5 maggio 2024) Sbattuto per terra con la faccia schiacciata sull'asfalto, poi condotto in cella in una stazione di polizia, legato mani e piedi e tirato per 13 minuti in condizioni di grosse difficoltà respiratorie, mentre implora "Please, please, please". Stanno facendo molto discutere le immagini - diffuse dal Quotidiano Nazionale - dell'arresto dello studenteMatteo Falcinelli a, in Florida. La famiglia del ragazzo ha annunciato che sporgerà formale denuncia per le azioni degli agenti, e nel frattempo il ministro degli Esteri Antoniohato leamericane a prestare la massima attenzione sul caso.