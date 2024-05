Inter Primavera sulle orme della prima squadra! Qualificata alle Final Four

(Di domenica 5 maggio 2024) L’ieri ha pareggiato 3-3 la partita rocambolesca giocata contro il Verona, rinviando la matematica per la qualificazionescudetto. Oggi, a seguito del risultato dell’Atalanta, laha conquistato l’aritmetica. QUALIFICAZIONE – Nonostante il risultato di ieri trae Verona, lanata da Cristian Chivu ha conquistato oggi la matematica certezzascudetto. L’a quota 64 punti, a due giornate dal termine ha un vantaggio sulla terza in classifica, ovvero l’Atalanta, di 9 lunghezze. Decisiva la sconfitta di oggi ...

Di seguito tutto quello che c`è da sapere in merito alla Fase Finale del Campionato Primavera : le date , il regolamento e come funziona . TROFEO GIAC... Continua a leggere>>

L’ Inter è alla fase finale del Campionato Primavera 1. Di seguito il comunicato della Lega Serie A che con una nota ha fatto sapere i giorni, gli orari o e le sedi . FINAL FOUR, sedi E DOVE VEDERLA – La fase finale del torneo del Campionato Primavera si svolgerà a Bagno a Ripoli in Toscana, ... Continua a leggere>>

Ultimo giorno delle Regate di primavera: No Regret e Aori vincitori dell’edizione 2024 - Si è conclusa oggi, domenica 5 maggio, l’edizione 2024 delle Regate di primavera Portofino che ha visto sul gradino più alto del podio: No Regret, l’ICE 52 di Felice Egidi per la categoria IRC e Aori, ... Continua a leggere>>

Vela: ultimo giorno delle Regate di primavera, No Regret e Aori vincitori dell’edizione 2024 - Si è conclusa oggi, domenica 5 maggio, l’edizione 2024 delle Regate di primavera Portofino che ha visto sul gradino più alto del podio: No Regret, l’ICE 52 di Felice Egidi per la categoria IRC e Aori, ... Continua a leggere>>

Genoa, la regola del tre: vincono Under 14, Under 18 e primavera - Clicca qui per leggere il riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle gare del fine settimana che hanno visto in campo il settore giovanile Genoa ... Continua a leggere>>