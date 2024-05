Il programma dei Verdi inquina il pianeta che dovrebbe salvare

Presentata la lista dei verdi alle amministrative lughesi - Ieri è stata presentata la lista dei verdi alle elezioni amministrative di Lugo. Con un evento nello stile sobrio e attento alla sostenibilità tipico dei promotori. All’Angolo del Pavaglione verso il ... Continua a leggere>>

Rinaldini presenta il programma: "Nella vita ho realizzato tanti sogni". E punta sullo stop all’inceneritore - Secondo il centrosinistra, sarà possibile nel 2027. Il Movimento 5 Stelle: "Graziano ci riuscirà". C’è un piano di riqualificazione del centro storico "via per via". Focus sulla Protezione civile. Continua a leggere>>

Lanzi presenta il programma elettorale: «Vogliamo riorganizzare la macchina comunale per essere più efficienti» - In questo articolo si parla di politica, pesaro, vivere pesaro, articolo, marco lanzi, lanzi pesaro ... Continua a leggere>>