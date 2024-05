Il piano dell’Egitto di creare un nuovo lago artificiale nel deserto

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 mag – Con i suoi oltre 100 milioni di abitanti l’Egitto è il Paese più popoloso del Medio Oriente. Il che in realtà è un grosso problema, non solo per il fatto che la ricchezza prodotta deve essere distribuita su un numero sempre crescente di persone lasciando invariato il tasso di povertà. Questo enorme numero di persone è concentrato nel 4% del territorio abitabile, con ovvie conseguenze di sovraffollamento nonché grosse difficoltà per la produzione di derrate agricole visto che i terreni coltivabili non bastano per produrre il cibo necessario per sfamare la popolazione egiziana. L’Egitto e il progetto delFino ad ora il governo ha cercato di risolvere il problema del sovraffollamento costruendo una nuova capitale nelal fine di muovere in questa nuova città parte degli abitanti ...