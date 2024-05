Il partito rosso della Rai sciopera - il Pd esult - l’azienda accusa | Motivi elettora -i, altro che censura

Anna Rossomando, vicepresidente Pd del Senato, in un’intervista a ‘La Stampa’ si sofferma sui problemi del Pd e su cosa fare per risolverli. Il momento in casa dem non è dei più semplici. Il caso Bari e le tensioni con Conte hanno portato ad una frattura all’interno del partito e sono in molti ... Continua a leggere>>