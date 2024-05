Il Napoli a Udine senza Kvaratskhelia e Raspadori | i convocati

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2024) . Brutte notizie per il. Calzona non ha portato anéné, entrambi infortunati. Non ci sono nella lista deiin vista del match di domani sera in casa del’se. Assenti anche Gollini, Dendoncker e Zielinski. Sono stati invece recuperati e sono regolarmente in gruppo sia Juan Jesus che Politano. IlKvara. Friulani decimati dagli infortuni Illunedì sera affronterà l’se alle 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Sarà un match “speciale” per gli azzurri, in quanto proprio in quello stadio vinsero lo scorso anno lo scudetto.se-, friulani in difficoltà: 6 infortunati, 2 ...