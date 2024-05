Il microbioma del papà può influenzare la salute della prole – nei topi

(Di domenica 5 maggio 2024) Impacto delpaterno sulla: evidenze neiIl microbiota intestinale, disturbato nell’animale maschio, mostra impatti sullariproduttiva e sul benesserediscendenza. Itrattati con antibiotici presentano alterazioni nei testicoli e nello sperma, influenzando la probabilità di gravi problemi di sviluppo e morte precoce nei loro piccoli. Studio sui: Implicazioni per laInter-Generazionale La ricerca rivela che le modifiche al microbiota intestinale maschile possono avere conseguenze sulla. Questo evidenzia l’importanza di considerare i fattori ambientali nella suscettibilità alle malattie ...

Impagnatiello in video: 'Questo veleno è per i topi di Milano' - "Quello è veleno per topi, sa perché Perché quando ci fumiamo le canne post lavoro sui gradoni di piazza Croce Rossa, arrivano 'panteganoni' così grossi. A Milano girano 'panteganoni' e abbiamo butta ... Continua a leggere>>

Attivare il grasso bruno è la chiave contro l’obesità: cos’è e cosa significa - Uno studio suggerisce che la chiave contro l'obesità è riuscire ad attivare il grasso bruno: cos'è e cosa significa ... Continua a leggere>>

Klotho, la proteina straordinaria che promette di farci vivere sani e a lungo: cos'è (e come migliorarla per 'ringiovanire') - A scoprirla è stato nel 1997 il dottor Makoto Kuro-o, uno dei pionieri della scienza dell'invecchiamento e della longevità. Ed eccoci al punto. Perché monitorare il klotho mira appunto a ridurre gli ... Continua a leggere>>