Il manganello cerca gli studenti Fazio e Concita - come usano il caso Falcinelli | Video

(Di domenica 5 maggio 2024) Si parte daldi Matteo, il 25enne studente italiano arrestato in maniera brutale dalla polizia americana a Miami, e si finisce per condannare la polizia italiana.De Gregorio, firma di Repubblica, è ospiteogni domenica di Fabioa Che tempo che fa, sul Canale Nove, e parte in quarta. "Uno studente che va all'estero e si ritrova in una situazionequesta fa accapponare la pelle. Può capitare a chiunque, a mio figlio, ai tuoi figli, non importa il motivo, può persino succedere di peggio. Sono due forze disuguali. Uno è un ragazzo, comune cittadino, l'altro è un agente armato, che incarna l'autorità, che dovrebbe difendere te da eventuali pericoli. È sempre il tema della disuguaglianza del potere". La vicenda, ovviamente ...