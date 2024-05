Il giovanissimo atleta lametino Riccardo Sessa medaglia di bronzo al Campionato Italiano di Sciabola

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 5 maggio 2024) A Riccione si è svolto il 60° GPG “RENZO NOSTINI” – TROFEO KINDER JOY OF MOVING Un’edizione storica: dal 1° all’8 maggio 2024 il Play Hall di Riccione è il palcoscenico del 60° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana con in palio, nelle otto giornate di gare, 24 titoli nazionali delle categorie Under 14. L’...