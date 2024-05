Il corsivo Ultima risposta a Montanari | retore sfrenato dei novelli rivoluzionari della pastasciutta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 5 maggio 2024) Il violento attacco di Tomasocon il suo rozzo frasario che ci riporta all’infausta stagione dell’eversione rossa non meriterebbe repliche ulteriori dopo quelle puntualissime del direttore del Secolo d’Italia. Le sue sparate sui social e negli accomodanti salotti televisivi, più che da rettore (con due “t”), sono da(con una sola “t), peraltro “”, come Platone qualificava chi nel linguaggio pubblico cedeva all’imitazione delle situazioni più spregevoli per ridurle a meri “suoni”. «Tornate nelle fogne» è la riduzioneparola ai suoni di un coro violento e, ai suoi tempi, anticipatore di morte, come lo è il ringhio animale. Platone ci vedeva addirittura la mimesis del subumano, e parlava perciò di retorica “folle”. Scrivo a beneficio soprattutto dei più giovani che, assuefatti all’idioma ...