I bijoux che svoltano il look | quali scegliere e come indossarli

(Di domenica 5 maggio 2024) Maxi o mini, da indossare da soli o insieme a (tanti) altri: scopri i gioielli di tendenza e, per trasformare anche ilpiù minimal in un outfit fashion, unico e di grande effetto

Con la Primavera sbocciano anche tutte le cerimonie da celebrare prima del tramonto godendo del clima mite e soleggiato. Come vestirsi per un matrimonio di giorno ? Tutte le risposte e i consigli per spose, invitati, testimoni, damigelle e partecipanti. ... Continua a leggere>>

Da Dua Lipa a Jennifer Lopez fino a Juliette Binoche , i jeans larghi sono il basico in assoluto più cool per fronteggiare gli imprevedibili sbalzi di temperatura di stagione. A patto che siano abbinati ai capi di abbigliamento e agli accessori in linea con gli ultimissimi trend. ... Continua a leggere>>

Vocabolario social , guida completa ai termini da sapere - I social media, oltre a “catturare” diversi momenti della quotidianità delle persone - sono oltre 5 miliardi i profili attivi sui social network e 2 ore e 23 minuti al giorno il tempo trascorso ... Continua a leggere>>

Oro sugli occhi, è il diktat della cruise collection 2024 di Chanel presentata a Marsiglia - Su una carnagione perfetta, è stata applicato un velo di Les Beige Poudre Belle Mine Ensoleillé per regalare quel colore rosato tipico di chi è stato al sole e si ritrova poi le guance leggermente ... Continua a leggere>>