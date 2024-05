Grande debutto con Tris di cuori al Teatro Golden

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 5 maggio 2024) Dal 9 maggio al 19 maggio 2024, Simone Montedoro, Paola Barale, Mauro Conte e Ilaria Canalini in “di” scritto e diretto da Toni Fornari, produzione A.T.P.R. Ass. Teatri Per Roma. “di” in scena tutte le sfumature dell’amore Tutte le sfumature dell’amore al centro di una nuova e divertente commedia, “di” in scena aldal 9 maggio al 19 maggio. I protagonisti, Simone Montedoro, Paola Barale, Mauro Conte e Ilaria Canalini, sono alle prese con una serie di intrecci e colpi di scena che portano la firma di Toni Fornari (che cura anche la regia dello spettacolo). Una squadra, per la prima volta insieme sul palco, che dimostra unaffiatamento e riesce a dare vita ad una storia fatta ...