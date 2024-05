Gran Premio di Formula 1 a Miami - la foto del menù del ristorante con prezzi folli è virale | Almeno 110 euro per un panino

(Di domenica 5 maggio 2024) La1 torna per la terza volta a, un singolare circuito cittadino che ha i paddock nell’Hard Rock Stadium e un lungo rettilineo che attraversa il porto, dove sono armeggiati lussuosi yacht. Sì, perché i facoltosi appassionati di F1 si possono così godere la gara comodamente seduti sulle terrazze delle proprie barche, lontani dalla ressa delle tribune e dei paddock dove, per l’occasione, idei locali presenti all’interno del circuito sono schizzati alle stelle: i più esorbitanti si registrano delpresente nel Beach club, come dimostra unadeldiventatasui social. Fortunatamente non esiste solo questocome punto di ristoro, ma è sicuramente il più iconico. L’Hard Rock Beach Club, proprio a ...

Ancora lui: Max Verstappen su Red Bull ha vinto anche la seconda gara sprint della stagione, quella del Gran Premio di Miami di F1. Il pilota olandese, leader incontrastato del Mondiale, è partito dalla pole position ed è rimasto in testa dall'inizio alla fine della gara. Secondo posto per la ... Continua a leggere>>

La diretta della gara di oggi del GP di Miami della Formula 1 2024 con partenza fissata alle ore 22: orari TV per vedere la corsa F1 su Sky e TV8, aggiornamenti in tempo reale e le ultime news dal paddock di Miami .Continua a leggere Continua a leggere>>

F1 | Mintzlaff: "Verstappen resta in Red Bull, Wolff guardi in casa sua" - Qualche mese dopo la notte di Abu Dhabi 2021, Toto Wolff confessò che le ferite lasciate dalla vicenda di Yas Marina (che assegnò il primo titolo mondiale a Max Verstappen a causa della controversa ... Continua a leggere>>

F1, GP miami: gara, orario e e come vederlo in tv e streaming - miami - È il giorno della sesta tappa del Mondiale di formula Uno, con il Gp di miami. Come al solito, partirà davanti a tutti Max Verstappen, seguito dalle Ferrari "azzurre" di Charles Leclerc e ... Continua a leggere>>

Pagina 0 | F1, GP miami: gara, orario e e come vederlo in tv e streaming - Tutto pronto per la sesta gara del Mondiale di formula Uno: Verstappen parte davanti a Leclerc e Sainz, tutte le informazioni sul Gran Premio ... Continua a leggere>>