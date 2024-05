Gli italiani e il linguaggio delle mani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 5 maggio 2024) Nel nostro Paese gesticoliamo a ritmo forsennato, rivela un nuovo studio. Ecco cosa c’è alla base della più nazionale forma comunicativa. Che gli, quando parlano, gesticolino parecchio, si sa. Ora uno studio dell’Università di Lund, in Svezia, aggiunge i dettagli: agitiamo le, parlando, più di 40 volte al minuto, 22 gesti ogni 100 parole. Il doppio di uno svedese medio, che di ne fa 11 ogni 100 parole. È come se noi del Belpaese commentassimo continuamente il nostro racconto per fargli acquisire incisività e un pizzico di «teatro». Per spiegare il risultato dello studio, i ricercatori svedesi hanno puntato l’attenzione su personaggi che brillano nell’immaginario dello spettacolo tricolore, come l’attrice Sophia Loren, Don Vito Corleone del Padrino o il duo comico Totò e Peppino, che della gestualità hanno fatto un cavallo di battaglia. ...