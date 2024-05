GAIS-IFK Goteborg lunedì 06 maggio 2024 ore 19 | 10 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo essere usciti sconfitti dal derby contro l’Hacken, l’IFKaffronta i rivali cittadini delnel Göteborgsklassikern, il derby più antico e famoso della città. I rossoverdi di Holmgren, neopromossi in Allsvenskan in un cammino che in 2 anni li ha riportati in alto dalla terza serie, adesso guardano pure dall’alto i rivali cittadini con 9 punti fatti, 3 vittorie e InfoBetting: Scommesse Sportive e