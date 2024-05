(Di domenica 5 maggio 2024) Mosca stando attentati contro leeuropee, mettendo ao anche la vita di. E’ l’lanciato oggi dal Financial Times proprio nel giorno in cui le truppe russe continuano ad avanzare sul campo di battaglia ucraino. Il giornale della City sottolinea che sono state diverse agenzie di intelligence europee ad aver avvisato i loro rispettivi governi sulle nuove...

Ft: "La Russia prepara sabotaggi violenti in Europa". Allarme 007: "infrastrutture nel mirino, rischi per i civili" - Mosca sta preparando attentati contro le infrastrutture europee, mettendo a rischio anche la vita di civili. E’ l’allarme lanciato oggi dal Financial Times ... Continua a leggere>>

Russia, dalle esplosioni nei depositi di armi ai politici europei comprati: ecco come Putin si prepara a destabilizzare l'Europa - Attentati, esplosioni e sabotaggi. Dobbiamo aspettarci una fase di grande instabilità, avvertono le agenzie di intelligence europee. Gli 007 di almeno tre Paese europei ... Continua a leggere>>

Russia pronta a sabotaggi violenti in Europa, l'allerta degli 007: «Attacchi alle infrastrutture». Mosca conquista villaggio nel Donetsk - Le agenzie di intelligence europee hanno avvertito i loro governi che la Russia sta preparando «violenti atti di sabotaggio in tutto il continente», senza preoccuparsi di ... Continua a leggere>>