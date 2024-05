FOTO Pietrelcina celebra il carciofo - grande successo per la 44° edizione della Sagra

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna piazza Colantuoni stracolma perre il44°del” – Presidio Slow Food. Ladà la possibilità di provare in tanti modi il rinomatodi, diventato dal 2021 Presidio Slow Food. Sono state le musiche tradizionali dei “Lumanera” ad accompagnare i numerosi visitatori nella degustazione del menù tutto a base di carciofi, cucinato con passione ed amore dai sociPro Loco. Evidente la soddisfazione del presidentePro Loco, Dario Faiella che ha commentato: “Sono entusiastacornice di pubblico che ha riempito la piazza, un ...

