Formazioni ufficiali Verona-Fiorentina | Serie A 2023 2024

(Di domenica 5 maggio 2024) Ledi, match valido per la trentacinquesima giornata di, in programma alle ore 15:00 di oggi, domenica 5 maggio. La testa dei viola è al ritorno di Conference League contro il Club Brugge, ma è importante non sottovalutare il campionato visto che la qualificazione all’Europa per il prossimo anno passa anche da questo. Ilè invece alla ricerca di punti salvezza e proverà a fermare la squadra di Italiano davanti ai propri tifosi. Ecco le scelte di Marco Baroni e Vincenzo Italiano. LE: In attesa: In attesa SportFace.

Roma-Inter Women si gioca alle ore 12.30 allo Stadio Tre Fontane per l’ottava giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile: sono appena uscite le formazioni ufficiali . Guarino , rispetto al pareggio contro la Fiorentina, per affrontare la squadra già campione cambia solo Fordos con ... Continua a leggere>>

Mantova-Cesena, parte la Supercoppa. Le probabili formazioni - Incomincia questo pomeriggio allo stadio "Danilo Martelli" la Supercoppa Serie C che vedrà affrontarsi i vincitori del girone A, il Mantova, e, quelli del girone B, il ... Continua a leggere>>

Real Casalnuovo – Siracusa : diretta live e risultato in tempo reale - La partita tra Real Casalnuovo - Siracusa domenica 5 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming il match valido per la 38° giornata del campionato ... Continua a leggere>>

Femminile, Roma-Inter formazioni ufficiali: tridente Bonfantini-Polli-Bugeja - Ottava giornata della Poule Scudetto per le nerazzurre di Rita Guarino che scendono in campo in trasferta nella sfida contro le campionesse d'Italia della Roma. Il calcio d'inizio della sfida è in ... Continua a leggere>>