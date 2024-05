Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di maggio

(Di domenica 5 maggio 2024) Domenica 52024: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. Mercoledì 1Il bambino che collezionava parole () Tochtli ha dieci anni ed è cresciuto tra il lusso e la cultura, ma la sua vita agiata contrasta con le oscure attività criminali del padre. Heeramandi () La scaltra Mallikajaan controlla un gruppo di nobili cortigiane, ma una nuova rivale minaccia il suo regno mentre si avvicinano le rivolte nell’India sotto il dominio britannico. Deaw ...

Tutta la programmazione di Netflix Italia aggiornata a maggio 2024: le ultime novità aggiunte ogni giorno da guardare in streaming tra nuovi Film , Serie tv italiane e internazionali, documentari, anime e show. Il catalogo di Netflix Italia è sempre più ricco e vario, spazia tra i generi e cerca di ... Continua a leggere>>

