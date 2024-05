Favola della domenica – Adelina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024) C’era una volta una bambina di nomeche non si piaceva. Nonostante fosse molto graziosa, trovava nel suo fisico numerosi difetti. “Non sono abbastanza alta” si lamentava “Ho un nasino a patata, i capelli ribelli e sono cicciottella”. La mamma la rimproverava. “Tesoro, sei bellissima e non ti cambierei con nessun’altra al mondo”. Spesso, a scuola, i compagni la prendevano in giro, perciò decise che avrebbe trovato un rimedio. Per prima cosa, iniziò a mangiare pochissimo poi, per diverse ore al giorno, stringeva il naso con una molletta e provò a stirare i capelli. Un giorno, la sua amica Giovanna le confidò un segreto: “Ho una sfera di cristallo. L’ho ereditata da mia nonna”. “A che cosa può servire una sfera di cristallo?” “Non lo sai? Serve per leggere nel futuro”. “Davvero??? Dimmi, che cosa possiamo chiedere?” “Per esempio, come sarai tu tra qualche anno. Ti ...