Fantacalcio - Milan-Genoa | autogol di Thiaw o gol di Retegui? La decisione

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilsegna il gol del 3-3 a San Siro in un’azione rocambolesca nell’area rossonera. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, è nato un rimpallo che ha favorito i rossoblù con la palla che è rotolata in rete alle spalle del portiere Sportiello. Sullo spunto di Thorsby infatti, la carambola tra Tomori eha punito il difensore tedesco. In un primo momento sembrava essere statoa toccare in rete, ma il replay mostra la deviazione decisiva di. La Lega Serie A, in risposta al grandissimo interesse degli appassionati di, ha assegnato la rete del 3-3 allo sfortunato. Un’autorete punisce il. Niente doppietta perLEGA SERIE A:...