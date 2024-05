Eurovision Song Contest - tutto lo stile dell' Itali - anno dopo anno

(Di domenica 5 maggio 2024) Da quando l'a è tornata in gara nel 2011 non ha portato solo ottime canzoni ma anche gusto nel vestire, celebri griffe e outfit memorabili. In attesa di vedere Angelina Mango in gara per il nostro paese, vi raccontiamo alcuni dei più memorabili

Una sorta di pericolosa corsa clandestina tra auto , con tanto di "start" e spettatori. I carabinieri di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, hanno individuato i presunti responsabili di una gara di velocità fra auto di grossa cilindrata avvenuta sulla viabilità ordinaria, in piena ... Continua a leggere>>

Il Bologna ha pareggiato zero a zero in trasferta contro il Torino . Ecco le parole del tecnico rossoblu Thiago Motta Thiago Motta , tecnico del Bologna , ha parlato a DAZN dello 0-0 sul campo del Torino di Ivan Juric. JURIC – «Adesso ci siamo solo salutati, facendoci un grande in bocca al lupo. C’è ... Continua a leggere>>

F1. Qualifiche GP Miami 2024, Sainz: "Il passo gara c'è, sapevo di poter arrivare tra i primi tre" - L a Formula 1, archiviata definitivamente la parentesi della Cina, è finalmente tornata in pista per il sesto appuntamento stagionale, il Gran Premio di Miami 2024. Come a Shangai, anche in Florida ri ... Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter, Inzaghi: “Approcciata male, ma meriti al Sassuolo. Sul prossimo anno…” - L’Inter cade contro il Sassuolo al Mapei Stadium per 1-0: le parole di Simone Inzaghi nell’immediato post gara ... Continua a leggere>>

Assigeco resta in gara per tre quarti, poi Trapani scappa: gara 1 finisce 90-69 - Trapani Shark – UCC Assigeco Piacenza 90-69 (23-19; 23-21; 24-19; 20-10) - Si chiude con una sconfitta gara-1 di playoff dei quarti di finale per l’UCC ... Continua a leggere>>