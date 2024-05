Eurostat - gli italiani lavorano troppo | per il 10% più di 40 ore a settimana

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 5 maggio 2024) In Italia, nel 2023, quasi un lavoratore su dieci tra i 20 e i 64 anni ha lavorato in media almeno 49 ore alla, una percentuale superiore alla media dell’Unione europea e seconda solo a Grecia, Francia e Cipro. Questo dato, proveniente dalle tabellesui lavoratori che fanno orari di lavoro lunghi, mette in luce un ulteriore aspetto della realtà lavorativa italiana.stakanovisti: i dati Il 9,6% degli occupati ha lavorato l’equivalente di un giorno in più a, un fenomeno che sembra essere legato alla consistenza del lavoro autonomo, che tradizionalmente richiede un numero maggiore di ore rispetto alla media dei lavoratori dipendenti. Questa percentuale sale al 29,3% quando si considerano solo i professionisti e le partite Iva, evidenziando un legame stretto tra lavoro autonomo e orari ...