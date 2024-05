Eriksson torna alla Samp | la notizia fa gioire i tifosi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 5 maggio 2024) L’ex allenatore èto in Italia e oggi è stato ospite allo stadio della squadra che ha allenato in passato; la. Sono passati mesi da quando ladata da Sven-Goranal mondo del calcio ha scosso tutti. La sua lotta contro un male incurabile e la vicinanza di ogni club è stato celere nei confronti di un grande uomo e un grande tecnico. Oggi, in occasione didoria Reggiana di Serie B, l’ex tecnico svedese è stato invitato al Ferraris per assisteregara interna delladoria. Per la gioia dei tifosi il suo ritorno al Ferraris è stato emozionante; laL’ex allenatore svedese èto al Ferraris e non ...