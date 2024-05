Elly di Neanderthal e Giorgia a testa in giù | la sinistra si indigna ma a giorni alterni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024) Il politicamente corretto è la morte della comicità e della satira. Qualche anno fa il regista, sceneggiatore, attore e comico americano Mel Brooks (autore di esilaranti film come «Per favore, non toccate le vecchiette» o «Mezzogiorno e mezzo di fuoco») intervistato dalla Bbc spiegò con poche e chiare parole come l'ossessione per il linguaggio politicamente corretto oggi non permetterebbe neppure di realizzare e produrre un film come «Mezzogiorno e mezzo di fuoco»: «Va benissimo non urtare i sentimenti di questo o quel gruppo o minoranza, ma non va bene per la commedia che deve camminare su questa linea sottile, deve assumersi dei rischi». Da allora, era il 2017, sono passati alcuni anni e l'ossessione per il politicamente corretto nelle società occidentali, Usa e Europa in, è andata crescendo. Pensiamo all'Italia: film come i due «Amici Miei» di Mario ...