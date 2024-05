Elezioni comunali 2024 - sei i Comuni pontini chiamati al voto | entro l’11 maggio la presentazione dei candidati

Il Padre Giuseppe Bonacina è candidato sindaco con una lista di centrodestra, mentre il figlio Federico si presenta come consigliere per la squadra avversaria di centrodestra. Succede a Valgreghentino, comune di 3.400 abitanti in provincia di Lecco.Continua a leggere Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minuti L’entusiasmo che non deve mai mancare nei giovani. La voglia di costruirsi il proprio futuro. Prima all’Università e quindi anche con il proprio contributo politico. A 23 anni, prima esperienza alle elezioni comunali , Ellen Di Martino ha deciso di mettersi in gioco, ... Continua a leggere>>

Monte SAN Biagio – Monte San Biagio come Maenza. Come il sindaco uscente Claudio Sperduti, infatti, anche Federico Carnevale – dopo il decreto ministeriale che concede ai sindaci dei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti di ricandidarsi per un terzo mandato – ha deciso di scendere nuovamente in ... Continua a leggere>>