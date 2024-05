Eleonora Giorgi | I miei figli e il mio ex marito accanto a me nella malattia

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 5 maggio 2024) Abbracciare l’amore e la maternità: un’espressione sincera, attrice acclamata e madre devota, riflette sul profondo amore che ha abbellito la sua vita, in particolare attraverso il dono della maternità. Con gratitudine, riconosce gli uomini che hanno plasmato il suo viaggio, apprezzando le connessioni significative che ha incontrato lungo il percorso. Trovare il vero significato: un omaggio ad Angelo e Massimo In una schietta rivelazione,sottolinea il ruolo fondamentale svolto da Angelo e Massimo nell’illuminare la vera essenza della vita. Attraverso il loro amore e la loro compagnia, ha scoperto una comprensione più profonda di se stessa e del mondo che la circonda, trovando conforto e scopoloro presenza. Un gesto toccante: il sostegno incrollabile di Massimo Ciavarro In ...