(Di domenica 5 maggio 2024) Il prelato è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa dagli agenti di polizia: ecco cosa è successo

Monza – Dopo i medici , ora tocca agli infermieri . Centoventi infermieri a lezione di difesa personale in questura . Dopo l’esordio del primo corso di difesa personale dedicato ai medici , la questura di Monza e della Brianza, nel pomeriggio di ieri, ha dato avvio a un nuovo corso di difesa personale ... Continua a leggere>>

Lo strano episodio è avvenuto oggi, domenica 5 maggio, intorno alle 9. Il parroco , arrivato a Roma dalla Repubblica Ceca, è stato denunciato per porto abusivo di armi dai poliziotti del commissariato Borgo di Roma.Continua a leggere Continua a leggere>>

Roma, 5 maggio 2024 – Singolare episodio stamattina ai filtri di sicurezza di Piazza San Pietro dove un parroco , vestito in abito talare, è stato fermato all’ingresso nel territorio del Vaticano armato di pistola ad aria compressa, un taglierino e un cacciavite. È avvenuto oggi alle 9 ai varchi ... Continua a leggere>>

"È per difesa personale", parroco armato fermato in Vaticano - Interrogato dagli agenti, il prelato, un religioso proveniente dalla Repubblica Ceca, ha spiegato che gli oggetti che aveva con sé servivano per la difesa personale. Il religioso si è poi giustificato ... Continua a leggere>>

Piazza San Pietro, fermato un parroco armato di pistola e taglierino prima dell’Angelus del Papa: “Sono per difesa personale” - Il prete proveniente dalla Repubblica Ceca aveva in un borsello anche un cacciavite: denunciato per porto abusivo di armi ... Continua a leggere>>

Panico a San Pietro, parroco entra armato di pistola e taglierino: “È per difesa personale” - Lo strano episodio è avvenuto oggi, domenica 5 maggio, intorno alle 9. Il parroco, arrivato a Roma dalla Repubblica Ceca, è stato denunciato per porto abusivo di armi dai poliziotti del commissariato ... Continua a leggere>>