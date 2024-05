E’ morto Cesar Luis Menotti - il leggendario ct dell’Argentina mundial

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 5 maggio 2024) Il calcio argentino e non solo è in lutto per la scomparsa del mitico “Flaco”, aveva 85 anni ed era malato da un po’ di temponon c’è più. L’ultimo respiro il mitico allenatorecampione del mondo del 1978, l’ha fatto nella mattina del 5 maggio del 2024. Era un mito del calcio, per tutti il “Flaco”, un po’ per il suo modo elegante di stare in campo ma anche perché aveva del calcio e delle squadre da mettere in campo un’idea legata alla bellezza. A dare la notizia della sua morte è stata la Federcalcio argentina, che nel 2019 lo aveva nominato direttore tecnico delle nazionali., aveva origini italiane, il papà era di Ancona, la mamma argentina. Aveva fatto una discreta carriera come calciatore, iniziando nel Rosario Central, poi nel Racing, ...