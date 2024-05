E’ morto Bernard Hill - attore di Titanic e Signore degli Anelli

(Di domenica 5 maggio 2024) Aveva 79 anni. Era il capitano Smith nel film di Cameron e Theoden nella saga fantasy L', noto per i suoi ruoli ine nella trilogia del, èall'età di 79 anni. In, il film diretto da James Cameron,ha interpretato il capitano Edward Smith. Nella

È morto il comandante del titanic cinematografico - È morto all'età di 79 anni l'attore britannico Bernard Hill, noto soprattutto per i suoi ruoli in ‘titanic’ e ’Il Signore degli Anelli’. L'attore ha interpretato il ruolo del capitano Edward Smith nel ... Continua a leggere>>

