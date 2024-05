Dramma ad Ascoli | Stefano Velea muore a 20 anni in un terribile incidente - dopo aver sfondato il parapetto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) Una tragedia, quella che si è verificata in queste ore lungo la strada provinciale Lisciano, al bivio per Gabbiano, proprio al confine tra le province die Teramo, ai piedi della maestosa montagna dei Fiori. È qui che, un giovane di 21di origini straniere, ha perso la vita in un tragico. Era alla guida di una Peugeot che è precipitata dal vecchio ponticello, caratterizzato da un bassodi mattoni, finendo nel greto del torrente sottostante. È stato lo zio dia dare l’allarme al 118 discoperto per primo l’. I familiari del giovane si sono subito preoccupati quando questa mattina non lo hanno trovato a casa e non hanno ...