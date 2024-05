Devo dire una cosa su Angelina Amici 23 - Maria De Filippi lancia la bomba

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 5 maggio 2024)Desi è resa protagonista di un annuncio speciale ieri alla fine della sesta puntata del Serale di23. La comunicazione non riguardavattamente il programma, ma addirittura Rai 1. Tuttavia la presentatrice ha ritenuto opportuno intervenire per avvisare i telespettatori. C’è comunque un nesso tra l’annuncio e il talent show di Canale 5. La notizia è stata subito rita sui social network e anche da numerosi mezzi di informazione. Una comunicazione veramente importante perDe. La presentatrice infatti ha interrotto il programma per leggere questo comunicato: un invito da parte sua a tutto il pubblico, sia quello in studio sia quello a casa. Lariguarda un ex allievo diche dopo la ...