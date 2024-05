Devo darvi una brutta notizia Anna Pettinelli - il terribile annuncio poco prima del Serale di Amici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) Ieri sera è andata in onda la sesta puntata deldi23. I ragazzi del talent show di Maria De Filippi hanno regalato ai telespettatori un grande spettacolo. Ma anche gli insegnanti non sono stati da meno. Uno dei momenti più attesi della trasmissione è il guanto prof che vede sfidarsi i “Cuccalo”, i “Pettirossi” e gli “Zerbano”. Ein queste occasioni si scatena letteralmente. Ieri non è stata da meno, conquistando il voto della giuria cantando e ballando sule note di “Walking on sunshine“. Una montagna russa di emozioni perieri sera. La speaker radiofonica ha perso un altro componente della sua squadra, la cantante Martina, eliminata al ballottaggio da Mida.è scoppiata anche a piangere nel corso della puntata per ...