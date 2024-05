Compagne di web - il filo rosso tra Gruber e Moratti | il graffio di Bisignani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024) Caro direttore, the last dance. Che triste deriva quella rappresentata sui social media da donna «Mestizia». Sulle note di «Simply the best», la mamma di Batman balla scatenata accanto ad Ivana Spagna per creare «traffico» su Instagram e acchiappare like per le elezioni europee dove, dopo la parentesi regionale Renzi-Calenda, è ora candidata con Forza Italia inzigando però per un posto al governo anziché a Bruxelles. In Asia la chiamano «instagramization» della società. La piattaforma social di Meta ha già snaturato la campagna elettorale americana, antesignano illustre fu Donald Trump che, nel 2020, si esibì sulle varie pedane agitando bacino e braccia al ritmo di YMCA così come, nel 2023, quella coreana, dove i politici ballano in appositi palchetti sistemati per strada invece di fare i comizi. Anche da noi Donna Letizia non balla da sola. Ormai chiunque ...