Chiude una pizzeria storica di Roma - la Bella Napoli | Dopo 40 anni è il momento di riposare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 maggio 2024)unaattività di ristorazione di: nel quartiere delle Vittorie, annuncia la chiusura lae trattoriare la trattoria e” di: i motivi (credits @Google Maps) – Ilcorrieredellacitta.comLanel quartiere delle Vittorie ai battenti. Nessun fallimento, ma solo ildi finire l’esperienza lavorativa in uno dei quartieri più “in” della Capitale. Un percorso che ha portato i gestori del locale a fare ristorazione per quarant’, in una scelta che ha sorpreso in primis i ...