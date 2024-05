Che figura di m… Teresa Langella - la gaffe clamorosa in chiesa L’ex tronista racconta tutto | Che imbarazzo…

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) Stavano viaggiando spediti verso il matrimonio, quando un imprevisto ha rischiato di far saltare. Parliamo die Andrea Dal Corso che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Le nozze sono previste per il 14 settembre, ma proprio pochi giorni faprotagonista del dating show ha fatto preoccupare i suoi fan. “Questo matrimonio non s’ha da fare” ha fatto saperedi Uomini e Donne che ha scritto: “Io che mi sono ricordata che mi devo sposare ma non ho la cresima”. Molti le hanno fatto sapere che non è necessario ricevere il sacramento prima, alcuni parroci consentono infatti di ricevere la cresima proprio il giorno del matrimonio o nei giorni successivi. Tuttaviaha voluto correre ai ripari. Leggi anche: “Altro ...