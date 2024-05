Challengers - tra eros e potere | la recensione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 5 maggio 2024) Andrè Agassi affermò che il tennis è boxe senza contatto. Gli atleti non si toccano, eppure sferrano colpi micidiali a mente, anima, cuore. Il rumore della racchetta che colpisce la pallina fa male a chi subisce, ma anche a chi colpisce. C’è chi prega che la pallina s’insacchi magistralmente all’incrocio delle righe, chi invece si augura finisca fuori o sul nastro. Ogni punto perso, non torna indietro. Non c’è nessun altro, se non i giocatori. Non si può chiedere aiuto a nessuno. Nè al pubblico, nè all’arbitro, a volte nemmeno a se stessi. Al massimo, al destino. Che però, spesso è beffardo sui campi da tennis, ma anche fuori dal rettangolo.: laGià, perchè è fuori dal campo che inizia la partita. Ci sono atleti che, appagati dal talento che la natura gli ha conferito, si appagano, gettandolo via. E poi ce ne sono altri che ...