Cev Champions League 2024 - derby italiano in finale | Conegliano vuole il poke - Milano per la storia

(Di domenica 5 maggio 2024)contro: ladi Cevdi volley femminile è uno splendido. Comunque vada, si tratta di una giornata trionfale per l’Italia, che festeggia il dominio in Europa con l’en-plein di trofei in stagione, visti i successi di Novara nella Challenge Cup e di Chieri nella Cev Cup. Ironia della sorte, la sfida tutta italiana si gioca ad Antalya, in Turchia, dopo che le tre squadre turche di Istanbul sono state eliminate negli ultimi turni proprio da(prima Vakifbank e poi Eczacibasi) e(Fenerbahce). La favorita è ancora una volta la Antonio Carraro Imoco, che va a caccia del quarto trofeo stagionale dopo Supercoppa, Coppa Italia ...