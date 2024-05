Cardiologia Interventistica nell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli - caso rarissimo a livello internazionale

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa “denervazione renale” consiste nel trattamento termico (in altre parole si “bruciano” le terminazioni nervose “simpatiche” che sostengono l’ipertensione) prodotto da una “sonda” che entra nell’inguine ed arriva alle arterie renali e “scarica” ultrasuoni o radiofrequenze… si potrebbe definire una sorta di “termoablazione”. L’intervento portato a termine con successo nella Unità Complessa didell’ospedale di, diretta dal dottor Angelo Catalano, che si è confrontato con colleghi italiani e stranieri sulla “particolarità del”, è stato eseguito dai cardiologi interventisti Emanuele De Vita e Giuseppe Bottiglieri. Considerando le condizioni del paziente, una particolare cautela è stata osservata nel trattamento di anestesia da parte della equipe del dr. Fernando Chiumiento, che dirige l ...

Fondi per la chirurgia ortopedica. La giunta stanzia 25 milioni di euro - Investimenti che si aggiungono al potenziamento della diagnostica per immagini, che ha giù determinato una sensibile riduzione dei tempi di attesa, della cardiochirurgia e cardiologia interventistica, ... Continua a leggere>>

Liguria, sanità: stanziati 61 milioni per prestazioni extra - A fronte della stima di aumento del Fondo sanitario nazionale nel 2024 si prevede in Liguria un aumento dell'attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica per ulteriori 2 milioni di ... Continua a leggere>>

Sanità, stanziati 61 milioni per prestazioni extra in Liguria - Investimenti che si aggiungono al potenziamento della diagnostica per immagini, che ha giù determinato una sensibile riduzione dei tempi di attesa, della cardiochirurgia e cardiologia interventistica, ... Continua a leggere>>