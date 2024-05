Capolista Spd massacrato in strada a destra - si costituisce l' aggressore | uno cho - di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Si è costituito uno dei presunti aggressori dell'europarlamentare sassone del Partito socialdemocratico, Matthias Ecke,alle prossime elezioni Europee. Lo notizia è stata rilanciata dallo Spiegel. A costituirsi è un ragazzo di appena 17 anni che si è presentato alla stazione di polizia di Dresda-Sued nella notte, accompagnato da un genitore, e ha dichiarato di essere l'autore dell'aggressione che ha coinvolto il politico. Il ministro dell'Interno della Sassonia Armin Schuster ha fatto sapere che le indagini su altri sospetti sono ancora in corso. Ecke era stato aggredito venerdì sera a Dresda mentre affiggeva dei manifesti. Un'aggressione molto violenta, che ha determinato il ricovero in ospedale di Ecke, il quale dovrà anche essere operato per ridurre le lesioni. Secondo quanto si è appreso, ad aggredirlo un gruppo di quattro persone, che poco prima si ...