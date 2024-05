Calciomercato Milan – Hojbjerg si offre? Ecco le ultime novità

Niccolò Ceccarini , esperto di Calciomercato , ha scritto su Tuttomercatoweb le possibili mosse del Milan in mediana. Ecco i due nomi possibili Continua a leggere>>

Il Milan potrebbe 'pescare' un top player in casa Juventus durante la prossima sessione estiva di Calciomercato . L'indiscrezione autorevole Continua a leggere>>

Calciomercato Milan, Moncada spettatore interessato all’U Power Stadium per Monza-Lazio: ecco i nomi nel suo taccuino Una serata da spettatore per Geoffrey Moncada, capo dell’area sportiva e responsabile del Calciomercato del Milan, all’U-Power Stadium di Monza per il match di Serie A tra i ... Continua a leggere>>