Calcio - il Carpi promosso in Lega Pro

Rovinare la festa promozione al Carpi, che con una vittoria al Galli sarebbe aritmeticamente in C, e regalare una gioia ai propri tifosi, dopo mesi non certo entusiasmanti. Questo il doppio compito assegnato al L’Imolese , che alle 15 (arbitra Maccorin di Pordenone) sfida i biancorossi di Serpini, a ... Continua a leggere>>

Carpi "Ho sempre detto che in D sarei sceso solo per il Carpi. Non mi nascondo, sono qui per vincere". Parole e musica, in un caldo 31 agosto di un anno fa, di Simone Saporetti (in foto), fresco di firma con il Carpi e di prime magie (4 reti in 2 amichevoli) che avevano fatto capire perché i ... Continua a leggere>>