Brighton-Aston Villa domenica 05 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Brighton-Aston Villa è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Per l’Aston Villa di Unai Emery questo potrebbe essere il giorno della qualificazione aritmetica alla prossima Champions League . ... Continua a leggere>>

Il Brighton non vince da sei partite di cui quattro perse con uno score complessivo di 12-1, solo in parte spiegabile dal calendario difficile, e si avvia a chiudere una stagione al di sotto delle aspettative che al momento lo vede al dodicesimo posto in classifica e fuori da tutto. Nonostante ... Continua a leggere>>