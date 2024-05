Brescia-Lecco 4-1 - il poker fa volare le Rondinelle ai play off

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 – Missione compiuta! Ilbatte 4-1 ile si assicura un posto neioff con un turno d’anticipo. Un traguardo di indubbio prestigio, che ribadisce nel migliore dei modi la splendida impresa compiuta da Maran dal suo arrivo sulla panchina biancazzurra. I padroni di casa iniziano subito a spron battuto la gara che potrebbe certificare la conquista di un posto neioff. Nei primi minuti la difesa bluceleste è costretta al lavoro per fermare gli spunti di Dickmann e di Bjarnason, mentre sul fronte opposto è Parigini che si incarica di rispondere ai padroni di casa, ma Bisoli e Lezzerini in tandem frenano il suo tentativo. Sono comunque lea tenere le redini del gioco e al 12’ arriva il sospirato vantaggio con Bjarnason, che conclude ...

