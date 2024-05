Bonetti Azione | Su caso Falcinelli in Usa il Governo ci informi dei provvedimenti a sua tutela

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 5 maggio 2024 “Sulla vicenda che ha coinvolto il nostro connazionale Matteoe sulle immagini di violenza che abbiamo visto nei suoi confronti serve fare chiarezza al più presto. Abbiamo chiesto aldi venire in Aula a riferire: bene l'intervento del ministro Tajani ma noi ci aspettiamo che il Parlamento venga prontamente informato di tutti iche ilvuole e deve assumere adel nostro connazionale. Nel frattempo, lo diciamo a Matteo, alla sua famiglia e ai suoi amici: non sarà lasciato solo, noi non lo lasceremo solo, e seguiremo da vicino questa vicenda". La dichiardella vicecapogruppo dialla Camera Elena. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev