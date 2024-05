(Di domenica 5 maggio 2024) La scena all’interno di un bar in Usa. Come ha raccontato lo stesso ragazzino, da tempo cercava la sua occasione per fare del bene così quando ha visto quell’uomo che sembrava disperato, è andato verso di lui e gli ha dato l’unico dollaro che aveva in tasca.

bimbo lo scambia per senzatetto e gli dà la sua paghetta ma lui è ricco e lo ricompensa: “Grande emozione” - La scena all’interno di un bar in Usa. Come ha raccontato lo stesso ragazzino, da tempo cercava la sua occasione per fare del bene così quando ha visto ... Continua a leggere>>

Vino diluito col latte nel biberon, bimbo in coma etilico Risponde alle terapie, ma le condizioni restano critiche - Risponde alle terapie, ma le sue condizioni sono ancora critiche e resta in prognosi riservata il bambino di quattro mesi ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII ... Continua a leggere>>

bimbo di quattro mesi in coma etilico: ricoverato in rianimazione a Bari - BARI - Una tragica svista ha portato a gravi conseguenze per un bimbo di quattro mesi, attualmente ricoverato in rianimazione all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il piccolo è stato colpito ... Continua a leggere>>